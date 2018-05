Gouriye niet weg bij HHC, Van Hezel wél

Sargon Gouriye is van gedachten veranderd over een vertrek bij HHC Hardenberg. De aanvaller voelt zich na een betere tweede seizoenshelft weer op zijn plek en verlengt zaterdag zijn contract. Tegenover het verlengde verblijf van de aanvaller staat het vertrek van middenvelder Tiemen van Hezel, die op reis gaat.

Gouriye (29) kende een moeilijke eerste seizoenshelft en kon de verwachtingen niet waarmaken. Zijn eerste treffer liet lang op zich wachten en de uitgesproken ambitie om vijftien treffers te maken, kwam in gevaar. ,,Mensen zagen niet de Sargon die ze gewend waren'', zegt Gouriye. ,,Ik had moeite om me aan te passen aan het systeem dat we spelen. De vuile meters eisten hun tol in de aanvallende acties en de scherpte voor de goal.''

Te oud en geen kwaliteit

Gouriye besloot dat hij HHC na vijf jaar wilde verlaten en ging op zoek naar een nieuwe club in de buurt van woonplaats Hengelo. Die vond hij niet. Omdat hij na de winterstop weer lekker in zijn vel zat, trekt hij zijn vertrekwens nu in. ,,Ik heb mijzelf herpakt. Je hoort gauw verhalen dat je er niets van kan als je slechter speelt. Ik zou te oud zijn en geen kwaliteit meer hebben. Daarom was ik erop gebrand om te laten zien dat ik het nog kon. Ik ging weer mijn eigen spel spelen en raakte in vorm. De vijftien doelpunten ga ik niet halen, maar ik ben dichterbij gekomen. Volgend jaar wil ik vanaf het begin weer vlammen. Een aantal doelpunten noem ik alleen niet meer.''

Gouriye gaat ook zijn eerste trainersdiploma (TC 3) halen en wordt assistent-trainer bij een jeugdteam.

Vertrek

Tiemen van Hezel speelt zaterdag tegen Lisse zijn laatste thuiswedstrijd voor HHC. De middenvelder uit Groningen (27) gaat voor vier maanden op reis naar Midden- en Zuid-Amerika. Bij terugkomst gaat hij in Amsterdam studeren en voetballen. ,,Dit idee speelde al een tijdje. Omdat mijn contract afloopt, is dit het juiste moment. Ik heb geen vriendin, huis of vast werk en kan er nu tussenuit. Anders krijg ik er later spijt van'', legt Van Hezel uit. ,,Mijn tijd bij HHC is een belangrijke periode in mijn leven geweest en ik heb het altijd naar mijn zin gehad. Ik wil het goed afsluiten en daarna even lekker vrij zijn.''