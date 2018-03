Hardenberg’85 verpulvert FDS in tweede helft

Toch leek het aanvankelijk geen makkelijke middag te worden voor Hardenberg. Ondanks een licht veldoverwicht bleven de gasten, met enkele lepe spelers in de gelederen, bij tijd en wijle erg gevaarlijk. De eerste mogelijkheid was ook voor de gasten, maar Brian van de Zweerde had het vizier niet op scherp.

Roy Meijerink even later wel. Op randje van buitenspel ontving hij de bal en met een onberispelijke uithaal tekende hij voor de 1-0. Daarmee werd ook de rust bereikt. In het tweede bedrijf was Hardenberg ontketend. Binnen zes minuten maakte Broek een onvervalste hattrick. Daarna was het verzet definitief gebroken. Via Broek, Meijerink, Peltjes en Meijer werd de score naar 8-0 opgevoerd.