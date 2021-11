Hattem worstelt lang met overtal, WZC pakt alsnog punt tegen koploper

overzichtHattem weet weer wat winnen is na een opmerkelijk duel bij hekkensluiter Zwolsche Boys. Ondanks drie rode kaarten van de tegenstander blijft het nog vrij lang spannend. Toch loopt het uit naar een ruime zege: 0-4. ,,Voor ons is het wel fijn dat we de wedstrijd winnend hebben afgesloten, dat werd wel eens tijd”, zegt trainer Herman Oosterhaar.

Het eerste kwart ziet Oosterhaar zijn ploeg domineren. Na een goed half uur spelen, een 0-1 voorsprong en twee man meer, wordt het onverwachts minder. ,,Tegen negen man spelen, dat klinkt heel gek, maar dat is best moeilijk”, stelt Oosterhaar. De coach ziet dat zijn team dan te veel vrijheid heeft. ,,In plaats van dat we het overtal uitspeelden, maakten we andere keuzes en dat pakte verkeerd uit.” Pas in de slotfase, als het al geruime tijd acht tegen elf is, valt de bevrijdende tweede goal en lopen de Hattemers uit. Is Oosterhaar tevreden? ,,Het duurde te lang. Daar kunnen we niet tevreden over zijn.”

Buurman Hatto Heim wint met 3-2 van BAS, ESC speelt gelijk bij Swift: 1-1. Bij de ontmoeting tussen DSV en HTC wordt helemaal niet gescoord.

In 4C houdt WZC Wapenveld een punt over aan de confrontatie met koploper EFC. Wanneer de Ermeloërs na de aansluitingstreffer de stand weer op 1-3 brengen, heeft zelfs trainer Erik van Dijk er een hard hoofd in. ,,Het zat er niet in dat we gelijk zouden maken.” Toch blijft WZC het proberen. ,,Wij proberen met alle macht te drukken en risico te nemen.” Uiteindelijk is het Wouter ten Pas die op het laatste moment nog een penalty binnenschiet: 3-3. ,,We hadden vooraf besproken dat als er niet meer in zit, wij tevreden zijn met een gelijkspel. Achteraf gezien moeten we daar dus ook tevreden mee zijn.”

In dezelfde klasse verliest EZC haar plaats op de ranglijst aan SDS’ 55. In het onderlinge duel wint de concurrent met 3-1. In 4D scoren zowel Noord Veluwe Boys als opponent Zalk niet. ‘t Harde weet het doel wel te vinden bij Wilsum: 0-3.

In 2G is het voor zowel VSCO als OWIOS geen succesvol weekend. VSCO gaat met 4-1 onderuit bij Veensche Boys. In Oldebroek speelt het team van Bülent Akar na ruim tien minuten al met tien man. De rode kaart van Hendrik Uitslag blijft niet zonder gevolgen tegen asv Dronten: 0-3. In 1E Noord wint WHC met diezelfde cijfers op bezoek bij Leeuwarder Zwaluwen.

Rode kaart coach Wissel

SV Wissel beleeft zondag een zware middag tegen Epse: 0-4. In de eerste helft gebeurt er weinig, maar in het tweede deel loopt Epse geflatteerd uit, vindt trainer Davy Eustacia. Hij ontvangt overigens na 65 minuten een rode kaart. Na een overtreding rond de middenlijn haalt hij verhaal bij de scheidsrechter. ,,Ik vroeg hem, waarom fluit je nu niet, want je fluit de hele wedstrijd voor alles.” Geen gescheld of belediging, vinden ook het bestuur en de tegenpartij, stelt Eustacia. Dat betekent bezwaar maken. ,,Dat gaat goed komen”, is de oefenmeester stellig.

SV Vaassen houdt na een doelpuntrijke wedstrijd een punt over aan het duel met Turkse Kracht. In 3C eindigt het in 3-3. Buurman KCVO weet met tien man te winnen van Sportclub Brummen: 2-0.

Uitslagen Veluwe

Zaterdag, Oost

1D: Nunspeet - Go Ahead Kampen afgelast.

2G: Veensche Boys - VSCO’61 4-1, OWIOS - ASV Dronten 0-3.

3C: Hatto Heim - BAS 3-2, DSV’61 - HTC 0-0, Swift’64 - ESC 1-1, Zwolsche Boys - Hattem 0-4, Oene - Hulshorst afgelast, Olympia’28 - Elspeet afgelast.

4C: SDS’55 - EZC’84 3-1, WZC Wapenveld - EFC’58 3-3, Vierhouten’82 - Barneveld afgelast, SV Achterveld - Heerde afgelast.

4D: SV Zalk - Noord Veluwe Boys 0-0, Wilsum - ‘t Harde 0-3.

Noord

1E: Leeuwarder Zwaluwen - WHC 0-3.

Zondag, Oost

3D: SV Vaassen - Turkse Kracht 3-3, KCVO - Sportclub Brummen 2-0.

4F: ZVV’56 - Emst afgelast.

5E: Wissel - Epse 0-4.

Noord

2K: Epe - Oerterp afgelast.