Hatto Heim wint in absolute slotfase van VIOS, WZC wint eerste duel in derby

De gelijkmaker incasseren in de laatste minuut van de officiële speeltijd en toch nog winnen. Opluchting bij Hatto Heim na een zwaarbevochten overwinning op VIOS Vaassen. Een doelpunt in de blessuretijd levert alsnog drie punten op.

,,Tegen VIOS hebben we het altijd moeilijk”, weet trainer Marcel van Walderveen. Zijn team verzuimt de kansen te verzilveren en maakt het in de slotfase nog spannend. ,,We hebben een ploeg die nooit opgeeft.” Het resulteert in een vlekkeloze start in 3C.

Geen gebrek aan doelpunten bij Elspeet tegen ESC: 4-3. Elspeet ziet een 1-0 voorsprong veranderen in een 1-3 achterstand bij rust. ,,ESC is een ploeg die heel hard werkt, daar hadden wij best veel moeite mee”, geeft Elspeet-coach Norbert Koelewijn toe. Na rust speelt zijn team opportunistischer. Snel na de aansluitingstreffer valt de gelijkmaker. ,,We hebben ons fantastisch teruggeknokt”, vertelt Koelewijn lovend. De 4-3 valt tien minuten voor tijd. ,,Fantastisch voor ons, jammer voor Elburg.”

Oene wint met overtuigende cijfers van Hattem: 3-0. DSV’61 slaat uit bij Zwolsche Boys toe en mag drie punten bijschrijven na de 0-2 winst. Hulshorst verliest thuis 1-2 van SC Rouveen.

In 4C is WZC Wapenveld – SEH een strijdlustige derby en pas de eerste competitiewedstrijd voor WZC. Het seizoen begint voortvarend: 1-0 winst. ,,Een overwinning in een eerste wedstrijd is lekker en als dat in een derby is al helemaal”, zegt stuurman Erik van Dijk. Een huzarenstukje is het publiek niet voorgeschoteld. ,,Een derby is iets speciaals, maar goed voetbal komt daar niet bij kijken.” SEH eindigt met tien man na een rode kaart voor keeper Van Leeuwen in de slotfase.

Quote Een derby is iets speciaals, maar goed voetbal komt daar niet bij kijken Erik van Dijk, trainer WZC

Vierhouten’82 verliest in dezelfde competitie met 1-3 van Veluwse Boys. VEVO en EZC’84 eindigt in 3-3. De Veessenaren maken een 0-2 achterstand helemaal goed, maar Stephan van de Schootbrugge redt met zijn derde doelpunt van de middag een punt voor EZC.

In 4D heeft Noord Veluwe Boys de pijnlijke nederlaag van vorige week doen vergeten door een 1-2 overwinning op Kampen. In dezelfde klasse wint ’t Harde met 1-0 van Wijthmen.

In 2G loopt OWIOS tegen de eerste nederlaag aan bij Batavia’90: 2-0. VSCO’61 komt thuis tegen Unicum niet verder dan 2-2. CSV Apeldoorn is in 1D met 4-2 te sterk voor Nunspeet.

Afgelasting in Wissel

Het duel van SV Wissel tegen SHE in 5E Oost is zondag afgelast. Door ernstige persoonlijke omstandigheden bij één van de leden is in overleg met de KNVB besloten alle wedstrijden van zondag 10 oktober af te lasten, laat de club weten.

In 4F gaat Emst met 5-2 onderuit op bezoek bij IJsselstreek. SV Vaassen gaat in 3D ook onderuit met 2-0 van Diepenveen. KCVO verliest met dezelfde cijfers thuis van SC Overwetering. In 2K Noord wint SV Epe ook van Dalen: 3-0.

Zaterdag, Oost

1D: CSV Apeldoorn - Nunspeet 4-2.

2G: VSCO’61 – Unicum 2-2, Batavia’90 – OWIOS 2-0.

3C: Hulshorst - SC Rouveen 1-2, Elspeet – ESC 4-3, Hatto Heim - VIOS V. 3-2, Oene – Hattem 3-0, Zwolsche Boys - DSV’61 0-2.

4C: VEVO - EZC’84 3-3, Vierhouten’82 - Veluwse Boys 1-3, WZC – SEH 1-0.

4D: ‘t Harde – Wijthmen 1-0, Kampen - Noord Veluwe Boys 1-2.

Zondag, Oost

3D: Diepenveen - SV Vaassen 2-0, KCVO - SC Overwetering 0-2.

4F: IJsselstreek - Emst 5-2.

5E: Wissel - SHE afgelast.

Noord

2K: Epe - Dalen 3-0.