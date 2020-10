Havelte staat nog in de steigers, maar pakt wel eerste zege

Teruglezen liveblog Opnieuw puntenver­lies voor HHC en Staphorst, Flevo Boys verliest en Rohda Raalte slaat laat toe tegen Heino

3 oktober Vier wedstrijden gespeeld, vier gewonnen, dertien doelpunten voor en slechts twee tegentreffers. Nee, Flevo Boys had het seizoen niet beter kunnen beginnen. Vanmiddag ging de ploeg uit Emmeloord in Genemuiden op zoek naar de volgende overwinning, maar zover kwam het niet. De plaatselijke SC was met 5-2 te sterk. Berkum wist niet te profiteren van de nederlaag van Flevo Boys en ook SV Urk kwam slecht voor de dag. In de Derde Divisie wist Sparta Nijkerk, in tegenstelling tot Staphorst, wél te winnen. Herbeleef de spectaculaire voetbalzaterdag terug in onderstaand liveblog.