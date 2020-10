Heel even mag DOS Kampen dromen, maar een afdroging volgt

LIVESTREAM Livestream versterkt de toch al hechte band tussen amateur­club en supporter

3 oktober Wie geen livestream heeft telt in het amateurvoetbal bijna niet meer mee. Zeker in corona tijd is de belangstelling voor de beelden van duels in het amateurvoetbal groot, en groeiende. Helemaal nu zelfs een bezoek aan je favoriete clubje is afgepakt. Tijd voor een virtueel rondje langs de velden.