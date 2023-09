Heerlijke affiches in de derde divisie A, Kampen maakt zich op voor stadsderby en korfballers gaan van start

programma ZwolleDe derde divisie A is inmiddels een paar speelronden onderweg en we kunnen gerust stellen dat SC Genemuiden én SV Urk uitstekend zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. Met zeven punten uit de eerste drie duels bezetten beide ploegen momenteel een plekje in de top vijf. Zaterdag staat voor zowel SC Genemuiden als SV Urk een interessante ontmoeting op het programma.

SC Genemuiden verzekerde zich een paar maanden geleden via de nacompetitie van promotie naar de derde divisie en is er alles aan gelegen zich ook op dat niveau van z’n beste kant te laten zien. Dat gaat de formatie van coach René van der Weij vooralsnog goed af. SC Genemuiden boekte afgelopen weekend op bezoek bij DVS’33 een overtuigende 0-3 overwinning. Komende zaterdag kan het de koppositie grijpen. Dan moet er wel worden gewonnen van Eemdijk. De kampioen van de vierde divisie B in het afgelopen seizoen won haar eerste drie competitieduels.

Mocht SC Genemuiden de nu nog ongeslagen koploper op haar eerste nederlaag trakteren, dan zou SV Urk zich eveneens aan kop kunnen melden. Het elftal van trainer Peter Wesselink versloeg Sparta Nijkerk afgelopen zaterdag in een waar spektakelstuk en reist zaterdag af naar het Noorderslag voor de altijd beladen ontmoeting met Staphorst. Staphorst leed vorig weekend op bezoek bij Rijnvolgels de tweede nederlaag en heeft tegen SV Urk dus wat recht te zetten.

Ook in de districtsbeker staan er meerdere interessante wedstrijden gepland. De eerste ronde leverde een aantal verrassingen op. Zo boekte DOS Kampen, vorig seizoen gedegradeerd naar de tweede klasse, een knappe 5-3 zege op asv Dronten. DOS Kampen hoopt die een goed vervolg te geven in de derby tegen Go Ahead Kampen, terwijl asv Dronten zich in de thuiswedstrijd tegen IJVV zal moeten herstellen van de nederlaag in Kampen. In Zwolle staat de krachtmeting tussen WVF en Batavia’90 op het programma, terwijl Alcides zich tegen Noordscheschut moet revancheren voor de 6-0 verliespartij bij d’Olde Veste’54.

Korfballers mogen eindelijk los

Komend weekeinde staat eveneens in het teken van de start van de korfbalcompetities. Daarbij zijn de ogen vooral gericht op Sparta Zwolle. De Zwollenaren veroverden een paar maanden geleden het kampioenschap in de overgangsklasse en dankzij de nieuwe competitieopzet treden ze dit seizoen aan in de Ereklasse A. Ze openen met een thuiswedstrijd tegen LDODK. Wit-Blauw, dat in de titelstrijd z’n meerdere moest erkennen in Sparta Zwolle, gaat in de Hoofdklasse 2 op bezoek bij CSL.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: FC Lisse - HHC Hardenberg.

Derde divisie A: SC Genemuiden - Eemdijk, Staphorst - SV Urk.

Vierde divisie D: Buitenpost - Berkum.

Districtsbeker

Eerste/tweede klasse

Asv Dronten - IJVV

Go Ahead Kampen - DOS Kampen (15.00 uur)

VVI - SC Emmeloord

Flevo Boys - VENO (17.00)

WVF - Batavia’90

Hierden - KHC (15.00)

Unicum - FC Horst (15.00)

WHC - SV Nieuwleusen

SVI - Nunspeet (15.00)

WSV - Dalfsen (zo 14.00)

Steenwijkerwold - Oldeholtpade (zo 14.00)

Vroomshoopse Boys - Gramsbergen

PH - EMMS (17.00)

Alcides - Noordscheschut (17.00)

Zuidwolde - d’Olde Veste’54 (17.00)

Derde klasse en lager

Oost

WVF 2 - Swift’64 (12.20)

Sv Reaal Dronten - Sv Zalk

’s-Heerenbroek - Dieze West (15.00)

HTC - VEVO

SV Lelystad’67 - Hulshorst

Kampen - Zeewolde (15.00)

Wijthmen - Hattem

Berkum - Wilsum

VSCO’61 - FC Ulu Spor

Zwolsche Boys - ASC’62

Mariënheem - Avereest (16.30)

CSV’28 - VSW (15.00)

Go Ahead Kampen 2 - ESC (12.15)

Be Quick’28 - ZAC

SC Lutten - DVC Dedemsvaart

DKB - Hardenberg’85 (15.00)

Juventa’12 - Sportlust Vroomshoop (16.00)

Bergentheim - FC Ommen

Bruchterveld - MVV’69

Enter Vooruit - Mariënberg

Noord

FC Meppel - SCN (15.00)

Vitesse’63 - MSC

Nieuw Balinge - Alcides

SC Rouveen - SVN’69

Blokzijl - SC Genemuiden 2

DESZ - Olympia’28 (14.45)

Tonego - CVVO (15.00)

SVM - Espel

Balk - Nagele

Tollebeek - VHK

RKO - SV Urk 2 (15.00)

Creil-Bant - Woudsend

Steenwijk - Donkerbroek

Steenwijker Boys - Oudeshake (17.00)

Zondag

Derde klasse en langer

Oost

Robur et Velocitas - SV Zwolle

Batavia’90 - WWNA

SC Balkbrug - USV

Lemelerveld - Vilsteren

Broekland - Hoonhorst

Noord

IJhorst - Havelte

FC Oldemarkt - Scheerwolde

Ruinerwold - FC Kraggenburg (di 20.00)

Wacker - Renado

Vrouwen

Eredivisie: Fortuna Sittard - PEC Zwolle (vr 19.30)

Districtsbeker: Be Quick’28 - Groen Geel.

Korfbal

Ereklasse 1: Sparta Zwolle - LDODK (za 15.30).

Ereklasse 2: DOS’46 - Spirit (za 19.00).

Hoofdklasse 2: CSL - Wit-Blauw (za 15.30).

Overgangsklasse 2: DOS Kampen - KIOS R (za 15.30), Juventa - NRC’22 (za 15.30).

Eerste klasse 3: Rood-Wit - ASVD (za 15.30), Thrianta - Oranje Zwart (za 15.30).

Eerste klasse 5: Exakwa - Sparta N (za 15.30).

