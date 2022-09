Hekkensluiter Berkum benut de kansen niet en geeft nog altijd te veel weg

amateurvoetbal zwolle Voetbal in de divisies: HHC herstelt zich overtui­gend, Urk is koppositie kwijt, Genemuiden en Berkum vinden geen winnaar

De vijfde speeldag in de hoogste divisies leverde grote uitslagen op in Oostzaan, Hendrik-Ido-Ambacht en Veenendaal. HHC zat aan de goede kant van de score, maar dat was niet het geval voor Urk en Staphorst, die fikse nederlagen leden in de derde divisie. In de vierde divisie was er vooral buiten de lijnen gespreksstof bij Flevo Boys tegen HZVV (2-0).

11 september