HéScheids: Genemuiden speelt voor Sinterklaas, wereldgoal in Putten

Vierde klasse zondag Bevrijden­de zege Steenwij­ker Boys

27 oktober Het was haast ongekend wat de supporters van Steenwijker Boys zondag meemaakten. Tegen VWC werd het maar liefst 6-2. Dat betekende de eerste zege van trainer Sander Jonker in de vierde klasse. Grote man in het geel-zwart was Sefat Kocadag, die er drie inlegde.