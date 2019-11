HéScheids: Keeper CSV Apeldoorn verzuimt te scoren, spits Berkum raakt schoen kwijt

3e klasse d Steenwijk sleept er in wilde slotfase een punt uit tegen Oranje Zwart

3 november Een duel tussen de nummers 12 en 13 in de stand belooft vaak weinig goeds. Dat bleek zondag ook in het treffen tussen Steenwijk en Oranje Zwart. De wil was er, het goede voetbal niet. Dat er na ruim negentig minuten geen winnaar was, was eigenlijk logisch: 2-2.