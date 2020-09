Het kan verkeren; waar Eliano Reijnders in de eredivisie speelt, is Yves Spruijt bij MSC beland in de vijfde klasse

Liveblog teruglezen Berkum ontsnapt tegen Eemdijk, Staphorst en Flevo Boys behouden perfecte score

16 september Zaterdag 12 september was een dag met veel doelpuntrijke en spannende wedstrijden, waarbij die in Apeldoorn en Berkum het meest in het oog sprongen. Daarnaast gaf Staphorst de goede start in de Derde Divisie een vervolg, terwijl HHC Hardenberg opnieuw teleurstelde. Lees hieronder alles nog eens rustig terug in ons liveblog.