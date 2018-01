HHC boekt overtuigende zege tegen TEC

De wedstrijd begon met een schot van Sargon Gouriye op de vuisten van de keeper van TEC en een kans van Rens van Benthem. Beide aanvallers kregen de bal er niet in en dus schoot de veelscorende verdediger Koos Werkman weer te hulp. Hij was in de zeventiende minuut trefzeker uit een corner en vertaalde de overmacht van HHC naar het scorebord. Vlak voor rust was het ook voor Gouriye raak, waardoor HHC ging rusten met een comfortabele 2-0 voorsprong.

In de tweede helft maakte Van Benthem op een geweldige manier de 3-0. De aanvaller ontving de bal na een splijtende pass van Rick Hemmink en benutte de openliggende ruimte rond het strafschopgebied door met een bekeken schot de bal in de kruising te schieten. Even later liep HHC nog verder uit nadat Gouriye was doorgebroken en de bal panklaar legde voor Hemmink, die van dichtbij raakschoot. Voor de vorm maakte Mouctar Jalloh van TEC er nog 4-1 van, maar echt in gevaar is HHC niet gekomen.