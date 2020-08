HHC gaat na foutje onderuit in Harkema, ook nederlagen voor Staphorst, Flevo Boys en Urk

Video Al 85 (!) jaar lid van voetbal­club ZAC in Zwolle: Dick Backers ademt clubliefde

30 juli In augustus 1935 meldt de dan 9-jarige Dick Backers zich voor het eerst bij ZAC. Nu, als bijna 94-jarige, is de Zwollenaar nog altijd lid van de voetbalvereniging. 85 jaar lang al. Over een uniek jubileum, als bijzonder geluksmomentje in een leven met afnemende gezondheid.