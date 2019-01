HHC Hardenberg houdt vast aan hoofdtrainer Karsten

ZAALVOETBAL EMMS en Gramsber­gen missen de slag, Nieuw Buinen in finale Protos Weering

2 januari Niet Gramsbergen of EMMS, maar Nieuw Buinen is de zesde en laatste deelnemer op de finaledag van het Protos Weering-zaalvoetbaltoernooi. De ontknoping van het befaamde evenement met 100 teams is zaterdag, in Emmen. Met MSC als één van de finalisten.