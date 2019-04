HHC Hardenberg schudt Jong Sparta van zich af

VROUWENVOETBAL Bennink in eerste selectie Oranje O23

20 april Maxime Bennink van PEC Zwolle is opgenomen in de selectie van Oranje O23, dat volgende maand voor het eerst interlands gaat spelen. Ook Cheyenne van den Goorbergh uit Dedemsvaart en Nurija van Schoonoven uit Vaassen zitten in de selectie.