HHC Hardenberg sluit voorbereiding winnend af

‘Lekker Jantje… klasse Jan… prima Jan.’ De naam van Jan Hooiveld echoot over veld 5 van De Boshoek. Het grootste gevaar in de openingsfase komt van de rechtsbuiten van SC Genemuiden. Zijn oranje schoenen verraden dat hij een verleden heeft bij tegenstander HHC Hardenberg. De supporters herkennen zijn stijl: beuken en sleuren. Scoren lukt hem niet, al loopt hij Ryan Snelders een keer voorbij alsof die er niet staat. “Ik wist wat ik kon verwachten”, zei Snelders. “Ik had hem niet op snelheid moeten laten komen, maar gelukkig is het nog een oefenwedstrijd. Straks komt het seizoen eraan en zal ik er staan.”

Afgetraind en scherp

Twintig minuten voor tijd valt de 3-0 als Sargon Gouriye de bal in de kruising mikt na fraai combinatiespel van HHC. Niet veel later maakt invaller Dérian Reinders de laatste treffer, op aangeven van wederom Dias Nzasi. Prima score, zou je zeggen. ‘Nee. Het had ook 12-4 kunnen worden’, geeft HHC-coach Gert Jan Karsten aan. ‘We hebben te weinig gescoord en te veel kansen weggegeven. Maar oké, toch geeft het spel in deze pot vertrouwen.’

De balans na de voorbereiding

HHC Hardenberg won in de voorbereiding van RKZVC, Odin ’59, MASV, Staphorst en nu SC Genemuiden. Van Jong FC Groningen werd verloren en tegen Harkemase Boy werd gelijkgespeeld. Of het een goede voorbereiding was, zal komende week blijken. Woensdag speelt HHC voor de KNVB Beker tegen OFC uit Oostzaan. Zaterdag start de Tweede Divisie, uit bij Jong Sparta. Karsten: ‘Als we twee keer winnen, was de voorbereiding goed. Als we twee keer verliezen, hebben we het slecht gedaan.’