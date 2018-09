HHC Hardenberg verliest nipt voor eigen publiek oefenduel tegen FC Groningen

HHC Hardenberg heeft in een oefenwedstrijd met 0-1 verloren van FC Groningen. De ploeg van trainer Gert Jan Karsten incasseerde vlak voor rust de enige treffer van de wedstrijd.

Voor HHC’ers Shkodran Metaj, Koos Werkman, Rob van der Leij en Joël Amakodo was het een treffen met hun oude vereniging. Metaj schopte het bij FC Groningen tot bijna veertig wedstrijden in het eerste elftal, terwijl de andere drie in de jeugdopleiding van De Trots van het Noorden speelden. HHC trad aan met de sterkste opstelling tegen een Groningse ploeg die vooral uit beloftes en reserves bestond.

Raak

Het eerste moment van opwinding vond plaats na acht minuten. Rens van Benthem schoot hard op de vuisten van FC Groningen-doelman Jan Hoekstra. Even later moest HHC-doelman Jorn-Jan van de Beld aan de bak bij een penalty voor de uitploeg. De jonge doelman keerde de inzet van Jannik Pohl. Vlak voor rust schoot Pohl alsnog raak. Na een voorzet van Ahmad Mendes Moreira tekende hij voor de enige goal van de wedstrijd. In het slot van de wedstrijd schoot Amir Absalem namens FC Groningen nog een vrije trap op de lat.

Gedwongen wissel

Na een uur spelen werd HHC-aanvoerder Glenn Kobussen door scheidsrechter Maurice Paarhuis gedwongen tot een wissel, vermoedelijk nadat Kobussen zijn mond open had getrokken. De arbiter hield de rode kaart op zak, maar wilde de middenvelder van HHC niet meer op het veld zien. En dat terwijl Kobussen juist een van de spelers was die wedstrijdritme op moest doen in deze speciaal georganiseerde oefenwedstrijd.