HHC speelt absolute kraker, lastige uitwedstrijden voor Berkum en Urk, DOS’46 uit op revanche

De ogen van de liefhebber van het amateurvoetbal zijn zaterdag gericht op de kraker tussen AFC en HHC in de tweede divisie. Bij aanvang van de tweede seizoenshelft was het verschil tussen de huidige nummers één en twee een puntje, maar door twee misstappen van HHC hebben de Amsterdammers inmiddels een riante voorsprong opgebouwd. Voor de ploeg van trainer Pascal Diender wacht zaterdag op sportpark Nooit Genoeg de uitdaging de achterstand terug te brengen tot drie punten.

In de vierde divisie B hoopt Berkum na twee punten uit de eerste drie wedstrijden na de winterstop een keer te winnen. De Zwollenaren kunnen met een bezoek aan koploper Eemdijk hun borst natmaken. In de strijd tegen degradatie zullen Flevo Boys (thuis tegen Huizen) en hekkensluiter d’Olde Veste (thuis tegen DETO) ook azen op een goed resultaat. Alcides is eveneens toe aan een overwinning. Na de 5-1 nederlaag bij Rohda Raalte, de gestaakte wedstrijd tegen Westlandia en het 4-1 verlies tegen De Zouaven kan de Meppeler ploeg zaterdagavond een succesje tegen VKW uit Westerbork goed gebruiken. Beide teams staan in de degradatiezone, VKW is de nummer laatst.