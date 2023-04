Hockeyers staan voor enorme kluif, Berkum speelt halve finale beker en SVI vecht voor laatste kansen

Programma ZwolleGeen volledige speelronde in het amateurvoetbal komend weekend, maar wel meerdere fraaie en belangrijke wedstrijden. Zo speelt Berkum de halve finale van de beker, heeft SVI een overwinning nodig om degradatie te voorkomen en kan WVF misschien wel de titelstrijd in 2I beslissen. De heren van HC Zwolle staan voor een enorme kluif en in het volleybal gaat het erom spannen.

Berkum leek zich na een moeizame eerste seizoenshelft te kunnen opmaken voor een strijd tegen degradatie, maar daar blijkt inmiddels niets van waar. De Zwollenaren staan op dit moment achtste in de vierde divisie B en boekten afgelopen zaterdag nog een indrukwekkende 6-0 overwinning op Huizen. Daarmee tankten ze nog maar eens vertrouwen voor het bekertreffen met csv Apeldoorn van komende zaterdag. De winnaar plaatst zich voor de finale van de districtsbeker, waarin een confrontatie wacht met Veensche Boys of Bon Boys. Die halve finale wordt gespeeld op 6 mei.

SVI vecht zaterdag voor z’n laatste kansen op een langer verblijf in de eerste klasse. De Zwollenaren bezetten de twaalfde plek en dat zou rechtstreekse degradatie betekenen. De achterstand op nummer elf DOS Kampen bedraagt acht punten. Met nog vier wedstrijden te gaan heeft SVI dus nog een kans om de nacompetitie te bereiken, maar dan mag het zaterdag niet onderuit gaan tegen Go-Ahead Kampen. Anders zou DOS Kampen bij een goed resultaat tegen Achilles’12 de genadeklap uitdelen.

In de tweede klasse I blijft het bovenin onverminderd spannend. Batavia’90 gaat aan de leiding, maar Hierden volgt op slechts twee punten. De Lelystedelingen nemen het zaterdag op tegen AGOVV, terwijl Hierden de lastige uitwedstrijd tegen WVF op het programma heeft staan. Ook in de derde klasse C is het spannend, zowel aan kop als in de staart van de ranglijst. Dieze West moet na de nederlaag tegen Heerde in de achtervolging. Voor ASC’62 en DVC Dedemsvaart telt in de strijd tegen nacompetitievoetbal enkel de overwinning. Dat belooft dus veel goeds voor hun onderlinge ontmoeting.

Hockeyers en volleyballers willen teleurstelling voorkomen

Voor de Zwolse hockeyers was het al alle hens aan dek, maar door de nederlaag tegen concurrent Were Di staan de seinen nu écht op rood. Het was de vijfde opeenvolgde verliespartij, waardoor de voorsprong op de onderste twee teams nog maar één punt is en de achterstand op de nummers acht en negen drie punten. En dan wacht zondag ook nog een ontmoeting met koploper Ede. Kunnen de heren van HC Zwolle voor een stunt zorgen en de ommekeer inluiden? Of wordt het wéér een teleurstellende middag?

Dat tweede hopen de volleyballers van Voorsterslag/VC Zwolle en Side-Out zaterdag te voorkomen. Zij slaagden er niet in zich via de reguliere competitie te verzekeren van een langer verblijf in respectievelijk de eerste en tweede divisie en moeten daarom aan de bak in de nacompetitie. De strijd tussen Voorsterslag/VC Zwolle en Alterno wordt over één wedstrijd beslist, dus voor de Zwollenaren is het erop of eronder.

Voetbal

Zaterdag

Eerste klasse E: WHC - asv Dronten, KHC - DZOH (14.45 uur), SVI - Go Ahead Kampen (15.00), DOS Kampen - Achilles’12 (15.00).

Tweede klasse I: Be Quick’28 - Hatto Heim, WVF - Hierden, ZAC - IJVV, Unicum - OWIOS (15.00), Batavia’90 - AGOVV (15.00).

Tweede klasse J: Enter Vooruit - SV Nieuwleusen, FC Meppel - De Zweef (15.00), Oranje Nassau - Gramsbergen (15.00).

Oost, derde klasse B: Swift’64 - Hoevelaken.

Derde klasse C: Avereest - Zwolsche Boys, Hattem - SC Lutten, FC Ommen - Dieze West, ASC’62 - DVC Dedemsvaart, Hardenberg’85 - Olympia’28, Heerde - SC Rouveen.

Derde klasse D: De Esch - Mariënberg, Bergentheim - Juventa’12, DES - Kloosterhaar, ATC’65 - Bruchterveld.

Vierde klasse E: Reaal Dronten - Alcides, FC Ulu Spor - VSW (15.00).

Noord, derde klasse A: Nijland - SVM.

Derde klasse D: Vitesse’63 - De Weide, ZZVV - DKB (15.00).

Vierde klasse A: AVC - Creil-Bant, TOP’63 - Tollebeek, Tonego - QVC (15.00), SC Franeker - Nagele (15.00).

Vijfde klasse A: Blokzijl - NOK, Arum - Espel (14.45), Ens - CVO (15.15).

Zondag

Eerste klasse E: Dalfsen - TVC’28.

Tweede klasse I: Lemelerveld - Reutum.

Noord, vijfde klasse B: FC Fochteloo - Blankenham.

Districtsbeker Oost, halve finale

Berkum - csv Apeldoorn (za 14.45).

Basketbal

BNXT League, Elite Gold: Hubo Limburg United - Landstede Hammers (vr 20.30).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Ede - Zwolle (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Ede - Zwolle (zo 14.45).

Korfbal

Eerste klasse A: KIOS R. - Noordenveld (za 14.30).

Eerste klasse B: ASVD - NRC’22 (za 15.30).

Volleybal

Mannen, eerste divisie, promotie/degradatie: Voorsterslag/VC Zwolle - Dros-Alterno (za 15.00, Zwolle).

Tweede divisie, promotie/degradatie: Peize - DAC Dedemsvaart (za 15.00, Slagharen), DAC Dedemsvaart - Side-Out (za 16.30), Side-Out - Peize (za 18.00).

