IJsselmeervogels zet coach De Gunst op non-actief: ‘Gert Peter begreep het’

Het was een paar minuten na de 1-5 oorwassing tegen concurrent Scheveningen niet de vraag óf afscheid van De Gunst genomen zou worden, maar wanneer. Jaap Jan de Graaf, bestuurslid technische zaken, bevestigde toen al dat over de positie van de oefenmeester, die de ‘Rooien’ vorig seizoen nog uit het slop trok, nagedacht zou gaan worden. ,,Daar gaan we ons over beraden.”

Negatieve resultaten

Amper anderhalf uur later was de technische commissie er al uit. ,,We hebben een goed contact met Gert Peter, dit doen we vanwege de negatieve resultaten”, verklaart De Graaf de beslissing. Op de vraag hoe De Gunst reageerde op die onheilstijding is het bestuurslid technische zaken helder: ,,Het is natuurlijk een emotionele rollercoaster, voor iedereen. Laat ik dit zeggen: Gert Peter begreep het.”

Quote 1-5 tegen een directe concurrent, dat mag echt niet gebeuren. Het is beschamend, echt beschamend Wessel Boer

Het nieuws volgde op een fascinerende middag op De Westmaat: IJsselmeervogels had bij 0-0 kansen op de openingstreffer, maar stortte in de tweede helft helemaal in. 1-5 werd het. Uit Vak Midden Noord steeg toen al op wat daarna zou voltrekken: ‘Gertje, rot op. Gertje, rot op.’ Spelers gingen na afloop ook met de supporters in gesprek. Aanvoerder Wessel Boer, die toen liever niet wilde speculeren over het vertrek van De Gunst, trok het boetekleed aan. ,,1-5 tegen een directe concurrent, dat mag echt niet gebeuren. Het is beschamend, echt beschamend.”

