IJzerman haalt El Atiaoui terug naar Dieze West

De huidige situatie bij Dieze West gaat oud-spelers zoals IJzerman en El Atiaoui aan het hart. De club verliest regelmatig met grote cijfers en komt alleen maar negatief in het nieuws. Het was één van de redenen dat IJzerman als beginnend trainer de uitdaging op Het Hoge Laar aan wilde gaan en ook El Atiaoui wil de club helpen. "Zoals het nu gaat, kan het niet", vindt El Atiaoui. "Als oud-speler is dat niet leuk om te zien." El Atiaoui ging in 2011 van Be Quick'28 naar Dieze West en speelde daar zes seizoenen. Met IJzerman en El Atiaoui als twee van de sterkhouders klom Dieze West klom van de derde klasse naar de hoofdklasse, waar het twee jaar in bivakkeerde totdat het vorig seizoen misging.