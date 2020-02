Intikker van Mulder bezorgt koploper Staphorst de volle buit

Mulder hoefde na achttien minuten voetballen alleen nog maar zijn voet tegen de bal te zetten om Staphorst in de miezerregen op voorsprong te zetten. Die voorsprong kwam met name na rust nog een paar keer in gevaar, maar de lijstaanvoerder van de hoofdklasse B hield stand.

,,In de eerste helft was er niet zo veel aan de hand”, zag trainer Paul Weerman. ,,Met een beetje geluk ga je met 0-2 rusten. In de tweede helft zat NSC erbovenop, zonder heel grote kansen te creëren. Ons centrale duo was namelijk weer erg goed vandaag. Mede door Pascal (Mulder) en Dirk (Muis) hebben we drie punten gepakt. Ze haalden alles weg.”