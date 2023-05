Invallers van CSV’28 houden tegen VSW de kampioensdroom nog in leven: ‘Hoop is er altijd’

vierde klasse Van prooi naar jager: CSV’28 is koppositie kwijt aan ’s-Heeren­broek

CSV’28 was wekenlang de koploper in de vierde klasse, maar twee wedstrijden voor het einde zijn de Zwollenaren die status kwijt. ’s-Heerenbroek neemt die plaats over na een 1-0 zege in het onderlinge duel om de koppositie.