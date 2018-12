Joy Doelwijt interim-trainer bij Lelystad ‘67, vijf spelers gestopt

video Schotloos Go Ahead vliegt eruit bij Rohda Raalte

5 december Go Ahead Kampen heeft de bekerwedstrijd bij Rohda Raalte met 2-0 verloren. Een dramatisch kwartier in de tweede helft werd de Kampenaren fataal. In het eerste bedrijf was de wedstrijd nog licht in het voordeel van Go Ahead.