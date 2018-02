Kamper stadsderby blijft onbeslist

Go Ahead Kampen en KHC hebben in een matige wedstrijd de punten gedeeld. Beide ploegen gaven weinig kansen weg, maar wisten toch allebei één keer te scoren: 1-1.

Van begin tot eind bleef het spelbeeld vrijwel hetzelfde. Het spel golfde op en neer, zonder dat beide ploegen grote kansen creëerden. De eerste fatsoenlijke aanval leverde dan ook meteen een doelpunt op. Na een ruim halfuur veroverde Jeffrey de Nooijer de bal op het middenveld, die Romano Luhukay wegstuurde. Oud Go Ahead Kampen-speler Kevin Isidora was het laatste station van de snelle uitbraak: 0-1. Typerend voor het spelbeeld: pas na 42 minuten wist Go Ahead Kampen een schot op doel te produceren.

De tweede helft ging verder waar de eerste helft gebleven was, al kwam Go Ahead Kampen wat feller uit de kleedkamer. Tien minuten na rust was Luuc Knul de vrije man voor het lege doel van KHC: 1-1.

Twintig minuten voor tijd kreeg Niek van Enk een dubieuze gele kaart, wat zijn tweede van de avond was. Met tien man moest Go Ahead Kampen terug, maar het zat er niet meer in voor KHC. Karim Gabara was met een schot van zestien meter nog het dichtst bij, maar hij zag zijn inzet naast het doel verdwijnen.