Kamper stadsderby meerdere malen stilgelegd vanwege vuurwerk

Schade aan kunstgras blijft dit jaar achterwege en dus maken beide besturen er geen probleem van. ,,Een beetje derby heeft mooi vuurwerk, daar is niks mis mee,'' is het credo. Toch legt scheidsrechter Harry van Beek de wedstrijd tweemaal stil vanwege overlast.

,,In de eerste helft vanwege hard knalvuurwerk en na rust door rookwolken van siervuurwerk. In beide gevallen hadden spelers er last van en daar ligt ook mijn grens. Officieel mag vuurwerk niet van de KNVB, maar als het binnen de perken blijft vind ik het vooral sfeer verhogend.''