KCVO licht optie van trainer Remon van Schoonhoven

Van Schoonhoven is bezig aan zijn eerste seizoen als hoofdverantwoordelijk bij KCVO en de start van de Vaassenaren is nog niet denderend. KCVO staat met drie punten uit zes wedstrijden onderaan in de derde klasse B. Desondanks wilde het bestuur van de technische commissie een positief signaal afgeven. ,,We zijn eigenlijk heel tevreden, zien de selectie groeien en beter worden. En als je het goed vindt, moet je dat ook uiten. We willen juist nu rust creëren en een positief signaal afgeven. Dat doen we hiermee", zegt Marcel Leerkes, voorzitter van de technische commissie van KCVO.