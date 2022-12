Klein Duimpje Avereest is geen figurant op het grote Protos Weering Zaalvoetbaltoernooi: ‘Het is een droom die uitkomt’

zaalvoetbalHet wordt omschreven als een vriendschappelijk zaalvoetbaltoernooi, maar Protos Weering is al decennialang een fenomeen in het Noord-Nederlandse amateurvoetbal. Avereest heeft nog nooit écht succes gekend in het toernooi, ook de 46ste editie eindigt in mineur. ,,We zijn een kleine club, dus we zijn hier puur voor een stukje plezier”, weet trainer Rico Magsino.