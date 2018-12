Kleine clubs: vaak gezellig, maar soms ook kwetsbaar

KOP VAN OVERIJSSELNu het standaardelftal van FDS uit Havelterberg dreigt te verdwijnen, kijken we naar andere kleine clubs in de Kop van Overijssel. Wat geeft deze clubs bestaansrecht. En zijn er zorgen voor de toekomst?

VV Blankenham

Bestaansrecht: Goed geleide club, goed plan

Zorgen: Nee, de club kijkt rooskleurig naar de toekomst

In het verleden koos VV Blankenham er bewust voor het eerste elftal in de reserveklasse te laten spelen. Dat heeft zijn vruchten afgeworpen, waarna de ploeg weer succesvol terugkeerde in de standaardklasse. ,,Het gaat heel goed bij ons", vertelt voorzitter Johan de Leeuw. ,,We hebben nog nooit zo veel leden gehad. We kijken rooskleurig naar de toekomst, hebben een vrij jonge groep staan en blijven verjongen.”

,,Het gaat erom dat een club goed geleid wordt, dat er plannen van aanpak zijn. We hebben allerlei subcommissies, die goed functioneren. We zijn daar een paar jaar geleden mee begonnen en je ziet de positieve effecten.”

De Leeuw ziet een stap naar de reserveklasse niet als het einde van een club. Ook gezien het soms minieme niveauverschil. ,,Dat is absoluut niet waar. Het plezier van die jongens, dát is het allerbelangrijkste.”

SV Blokzijl

Bestaansrecht: Genoeg leden

Zorgen: Ja, maar er zijn oplossingen

SV Blokzijl is niet de allerkleinste vereniging in het rijtje, maar toch zijn er zorgen over het eerste elftal. Waar enkele spelers aangeven wellicht te gaan stoppen, daar moet de club jongens uit de JO17 mogelijk doorschuiven. Tenzij oud-spelers terugkeren.

Voorzitter Liesbeth Stap: ,,Ja, er zijn zorgen. Die zijn afhankelijk van hoeveel er doorgaan in de eerste selectie. Blijven er tien over, dan kun je misschien één grote selectie maken, maar zeker geen twee elftallen, zoals we dat nu ook al niet meer hebben." Derde optie: ,,Of moeten we JO17 uit elkaar gaan scheuren, om het eerste team op de been te houden."

DVSV

Bestaansrecht: Een heleboel gezelligheid en goede sfeer

Zorgen: Nauwelijks

DVSV uit Darp, de buurman van FDS, is ook geen grote vereniging. Het ene jaar is het andere niet, weet voorzitter Theo Mulder. Dit jaar doet de eerste selectie boven in de vijfde klasse mee en zijn er geen zorgen. Mulder: ,,We hebben hier een gezellige kantine. Dit is een club van gezelligheid. Dat staat voorop. Als je dat hebt, en inkomsten, kan een vereniging blijven bestaan.”

,,We hebben weer jongens uit het eigen dorp erbij gekregen. Die jongens kunnen ietsje meer brengen. Op dit moment loopt het als een trein, we zijn medekoploper in de vijfde klasse. Als de resultaten er zijn, is de sfeer altijd goed, maar dat is hier ook als we bijvoorbeeld onderin spelen. Natuurlijk kunnen we altijd extra spelers gebruiken, je kunt beter tien man extra hebben dan twee. We hebben een jonge selectie. Daar kunnen we zeker weten mee door."

VV Scheerwolde

Bestaansrecht: Spelers van buitenaf

Zorgen: Ieder seizoen

In Scheerwolde is de voetbalclub zo'n beetje de enige vereniging, weet voorzitter Rob Mulder. Het is dan ook van groot belang dat de club als maatschappelijke verbindingsfactor blijft bestaan. ,,Als deze club verdwijnt, is het eigenlijk klaar. Dan is er geen vereniging meer die verbindt."

In de twee teams van Scheerwolde zitten nog maar weinig spelers uit het dorp zelf. Zorgen over de toekomst zijn er eigenlijk altijd wel, maar sinds twee jaar loopt het qua prestaties prima. Steeds meer bevriende spelers van buitenaf zijn naar de club gekomen. Dat komt de prestaties en de sfeer absoluut ten goede.

Maar, zegt Mulder: ,,Dat één van de vriendengroepen in het team zegt te gaan stoppen, is onze grootste angst. Vorig jaar streed het eerste team om de titel en dan is het ‘niets meer aan de hand’. Ze hebben toen om promotie gespeeld. In dat jaar hadden ze geen spelers nodig van het tweede elftal.”