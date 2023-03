Klutsgoals nekken dapper strijdend Flevo Boys

Aanvoerder Nijboer ging dus met opgeheven hoofd de bus in. „Natuurlijk is het balen van dit verlies, maar na rust lieten we zien dat we ook een goede ploeg als Swift pijn kunnen doen. Daar kunnen we verder mee en daar halen we het geloof uit dat we ons gaan handhaven. Die 5-0 nederlaag bij DETO was een ongelooflijke tik, maar na de winst van vorige week is het geloof weer helemaal terug.”

Goede energie

Ook trainer Arjen Postma keek vooral terug op een goede tweede helft. „Voor rust kregen we die drie goals uit de kluts tegen, maar dat riepen we ook wel een beetje over onszelf af. We speelden zonder lef en waren voorin niet balvast genoeg. Pas na rust zag ik weer de goede energie en waren we echt dicht bij een verdiend punt. Wat rest is een zuur gevoel vanwege de onnodige verliespartij. Wel is de drive terug in de ploeg en dat is absoluut nodig in deze fase.”