Kraker tussen Unicum en WVF, HHC Hardenberg op bezoek bij Karsten en eindelijk weer hockey in Zwolle

programma ZwolleDe titelstrijd in de tweede klasse I is spannend. Batavia’90 is de te kloppen ploeg, waardoor Unicum zich in de kraker tegen WVF geen puntenverlies kan veroorloven. HHC Hardenberg treft een gerenommeerde degradatiekandidaat met een bekende trainer, terwijl SV Urk de gevarenzone juist achter zich hoopt te laten. In het volleybal aast VC Zwolle op een nieuwe zege en goed nieuws voor de hockey-fans: het gaat eindelijk weer los.

Graag uw aandacht voor de komende speeldag in de tweede klasse I. Die belooft zeer interessant te gaan worden. Batavia’90, na dertien wedstrijden nog altijd ongeslagen, krijgt bezoek van Be Quick’28. In Lelystad staat ook de clash tussen Unicum (nummer 3) en WVF (4) op het programma. Unicum is hyperambitieus, maar heeft momenteel al zes punten minder dan Batavia’90. Wil de ploeg van trainer Eric de Jongh in het spoor blijven van de koploper én rivaal, zal WVF dus op een nederlaag getrakteerd moeten worden. De ontmoeting in Zwolle eindigde in 1-1.

In de tweede divisie wist HHC Hardenberg afgelopen zaterdag eindelijk weer te winnen (3-1 tegen De Treffers). Door de nederlaag van AFC in en tegen Katwijk is de achterstand van HHC op de lijstaanvoerder uit Amsterdam weer drie punten. De ploeg van trainer Pascal Diender gaat zaterdag op bezoek bij IJsselmeervogels, waar trainer Gert Jan Karsten debuteerde met een flinke nederlaag bij Rijnsburgse Boys. In de derde divisie hoopt SV Urk een einde te maken aan een reeks nederlagen, terwijl vierde divisionist SC Genemuiden de winst van de tweede periodetitel een passend vervolg wil geven.

De volleybalsters van VC Zwolle kunnen eveneens terugkijken op een geslaagd afgelopen weekend. Zij startten de kampioenspoule met een 3-0 zege op Apollo en hopen zaterdag bij Sliedrecht Sport de tweede overwinning in de wacht te slepen. De korfballers van DOS’46 zullen daarentegen uit een ander vaatje moeten gaan tappen. Tegen DVO kregen zij een lesje in effectiviteit. Zaterdagavond lonkt thuis tegen Koog Zaandijk een kans op eerherstel.

We hebben een vol programma komend weekend, want er wordt ook weer gehockeyd. De Zwolse vrouwen starten het voorjaarsseizoen in de overgangsklasse B zondag met een thuiswedstrijd tegen Oss, de mannen in de overgangsklasse A tegen Rood-Wit. En dan is een dag eerder ook nog eens de Ster van Zwolle.

Voetbal

Zaterdag

Tweede divisie: IJsselmeervogels - HHC Hardenberg (15.00 uur).

Derde divisie: Harkemase Boys - SV Urk, RKAV Volendam - Staphorst.

Vierde divisie B: SC Genemuiden - Ajax, WV-HEDW - Berkum, Flevo Boys - csv Apeldoorn (15.00 uur), d’Olde Veste’54 - Swift (15.00).

Eerste klasse E: DZOH - Go-Ahead Kampen, Achilles’12 - asv Dronten, KHC - Noordscheschut (14.45), Dos Kampen - SVI (15.00).

Tweede klasse I: DESZ - VSCO’61 (14.45), Unicum - WVF (15.00), Batavia’90 - Be Quick’28 (15.00), IJVV - Hatto Heim (15.00).

Tweede klasse J: Gramsbergen - DOS’37, PH - Nieuwleusen (15.00), Oranje Nassau - FC Meppel (15.00).

Oost, derde klasse B: Swift’64 - EFC’58 (15.00).

Derde klasse C: SC Rouveen - DVC Dedemsvaart, SC Lutten - VHK, Heerde - Avereest, Olympia’28 - ASC’62, Dieze West - Zwolsche Boys (15.00).

Derde klasse D: Mariënberg - Kloosterhaar, Bruchterveld - Bergentheim.

Vierde klasse D: Apeldoornse Boys - BAS (15.15).

Vierde klasse E: Sv Zalk - CSV’28, Kampen - HTC, sv Reaal Dronten - ’s Heerenbroek, MSC - Wilsum (15.00), VSW -Wijthmen (15.00), Alcides - FC Ulu Spor (17.00).

Vierde klasse F: Daarle - SVV'56, RKSV Bornerbroek - Lemele (15.00).

Noord, derde klasse A: SVM - CVVO.

Derde klasse D: Hoogeveen - DKB, Vitesse’63 - ZZVV.

Vierde klasse A: Nagele - Creil-Bant, Sleat - Tonego, TOP’63 - SVN’69, Tollebeek - QVC (15.00).

Vijfde klasse A: Blokzijl - Hielpen, NOK - Espel, Ens - De Walde.

Zondag

Vierde divisie A: Rkvv Velsen - Alcides.

Eerste klasse E: Dalfsen - Rolder Boys.

Tweede klasse I: ATC’65 - Lemelerveld.

Oost, vierde klasse G: Hoonhorst - VV Lettele.

Vijfde klasse E: Batavia’90 - Epse, SV Zwolle - Voorst, Go Ahead Deventer - Vilsteren, Wesepe - SV CCW’16 (20.15).

Noord, derde klasse A: Oranje Zwart - Steenwijkerwold.

Vierde klasse A: IJhorst - De Blesse.

Vijfde klasse A: Kuinre – Wispolia.

Handbal

Vrouwen, hoofdklasse A: SDOL – HV Zwolle (za 19.45), Cirkeltijgers – SV Dalfsen (zo 11.00).

Hockey

Vrouwen, overgangsklasse B: Zwolle – Oss (zo 12.45).

Mannen, overgangsklasse A: Zwolle – Rood-Wit (zo 14.45).

Korfbal

Korfbal League: DOS’46 – Koog Zaandijk (za 19.30).

Volleybal

Vrouwen, eredivisie: Sliedrecht Sport – VC Zwolle (za 20.00).

Mannen, topdivisie A: EVV – Reflex (za 18.00).

Tweede divisie A: Side-Out – Emmen’95 (za 18.30).

Waterpolo

Mannen, eerste divisie A: SWOL 1894 – JAWS Amsterdam (za 20.50).

