Lefferts per direct weg als trainer bij Rouveen

Ik heb hier goed over nagedacht, maar ik ben op deze manier niet meer geloofwaardig als trainer. Zowel naar staf, bestuur als spelers. Ik ben verantwoordelijk voor de tegenvallende prestaties en mijn werk/privé nemen bijna alle tijd in beslag”, aldus Lefferts op de website van de club.

Rouveen staat momenteel twaalfde in de derde klasse C. Lefferts was in het seizoen 2015-2016 korte tijd interim-trainer bij Rouveen. Klaas Mijnheer is voorlopig de opvolger van Lefferts bij de derdeklasser.