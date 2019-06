Lelystad ’67 blijft stunten en treft nu de stadgenoot

Lelystad zat bij De Merino’s, de herkanser van 1D, al snel op het juiste spoor. Via Darryl en Dylano Van den Anker was het na 35 minuten 0-2 en lang leek dat voldoende. Totdat een van richting veranderd schot achter Milan Leibbrand viel en De Merino’s ineens weer terug was. Het werd zelfs 2-2, waardoor een verlenging de boel moest beslissen. Daarin stelde Lelystad orde op zaken, want via Dylano van den Anker en Jethro de Graav werd het 2-4.