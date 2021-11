Lemele haalt uit in kelderkraker, Avereest wint ook

overzichtLemele is de tweede periode goed begonnen, want in de kelderkraker tegen SC Rijssen won het met liefst 0-6.

Daarmee verdubbelde de ploeg zo ongeveer haar doelpuntenproductie. Met slechts zeven gescoorde doelpunten in de eerste acht wedstrijden wilde de machine nog niet helemaal lopen, maar tegen SC Rijssen ging de handrem eraf. ,,Het probleem was dat wij veel basisspelers kwijt waren. Ik miste elke wedstrijd wel vijf basisspelers, dan wordt het een lastige opgave”, verklaarde Lemele-trainer Patrick Speetjens.

,,Nu hadden we dus voor het eerst weer een volledige selectie, dat was terug te zien aan het verzorgde veldspel. Met een 0-6 overwinning ben ik zelf ook overtroffen, maar het had wel 0-10 kunnen zijn. Ik heb echt genoten langs de lijn.”

Avereest boekte een knappe overwinning op Vitesse’63. De ploeg van trainer Stef Lamberink kende een stroeve start van het seizoen, maar neemt op deze manier afstand van de laatste plekken in de derde klasse D. Al na vier minuten lag de bal in het netje, Kevin Buiter maakte de 0-1. Na een 1-2 ruststand en een gelijkmaker van Vitesse leek het op een remise uit te lopen. Maar toen was daar Niels Redder die in de slotseconde zijn ploeg de overwinning bracht.

SC Lutten verloor de topper tegen ZZVV. Lutten genoot van een ongeslagen reeks sinds de start van de competitie, maar waar vorige week de topper tegen Nieuwleusen verloren ging, was ditmaal ZZVV met 4-1 te sterk. ,,Ik moet zeggen dat ik niet echt geschrokken ben van ZZVV. Het was voor ons een pechmiddag waarin wij een lesje effectiviteit van ZZVV kregen”, zei Lutten-trainer Sander van de Lustgraaf.

De openingstreffer viel pas in de veertigste minuut en niet veel later stond het al 2-0. Frank Altena maakte nog een eretreffer voor Lutten, maar kon niet voorkomen dat ze de tweede nederlaag van het seizoen moesten slikken. ,,Er werd nog een doelpunt van ons, naar mijn mening onterecht, afgekeurd wegens buitenspel. Verder leek het alsof we de dag voor de wedstrijd een teamfeest hadden gehad, we waren gewoon niet scherp genoeg. Op naar volgende week.”

Ook USV heeft een knappe overwinning geboekt. Op bezoek bij Dwingeloo werd een spannende wedstrijd met 2-3 gewonnen. Na vijftig minuten stond het 0-3, maar daarna werd het lastig. Twee strafschoppen voor Dwingeloo en een rode kaart voor USV zorgden voor een zinderende slotfase, maar USV trok de zege over de streep.

Uitslagen Vechtdal

Zaterdag oost, 2H: ASC ’62 – Den Ham 1-5

3D: Mariënberg – Bergentheim 1-1, DES – Bruchterveld afgelast, Kloosterhaar – De Zweef 0-2, SVVN - Hardenberg’85 afgelast

4F: Rijssen SC – Lemele 0-6, SVV ’56 – Daarleveen 0-5

Noord, 2J: FC Meppel - Gramsbergen 0-5

3D: Vitesse ’63 - Avereest 2-3, CSVC - DVC Dedemsvaart afgelast, FC Ommen – BSVV 3-0, Nieuwleusen – Hollandscheveld 5-1, ZZVV - SC Lutten 4-1

4D: SVBO - DKB ’44 3-2

Zondag oost, 1E: TVC ’28 - Dalfsen 5-0

2J: SDC 12 - Lemelerveld 2-2

4G: Hoonhorst – Nieuw Heeten 2-1

5A: Bentelo vv – Vilsteren afgelast

Noord, 2K: EMMS – LSC 1890 1-5

3D: Dwingeloo – USV 2-3

4D: Zwartemeersche Boys – Balkbrug SC 1-1