Lemelerveld heeft de smaak te pakken en wil nog wel jaren zo doorgaan

Werkelijk niemand die zondagmiddag de wedstrijd Lemelerveld tegen Vogido aanschouwde, zou het geloven. Toch was het zo. Lemelerveld won in de historie namelijk nog nooit van Vogido. In het eerste competitieduel afgelopen najaar, werd het 3-3. In 2007, 2008 en 2020 waren er twee zeges in Enschede en een doelpuntloos gelijkspel op sportpark Heidepark. Hoe anders zag de wereld er zondagmiddag 8 mei in Lemelerveld uit.