Lucas Nagel van Urk trekt het boetekleed na zijn rode kaart: ‘Schrijf maar niet op wat ik heb gezegd’

Overzicht Zwolle Late zege voor EMMS, titel uit zicht voor Emmeloord en Wacker blijft indruk maken

Een goed gevuld programma dit weekend, met onder meer HHC Hardenberg, dat in de tweede helft gehakt maakte van Excelsior Maassluis en dankzij gunstige uitslagen op de andere velden weer mag hopen. De Kamper clubs konden niet juichen: DOS, Go-Ahead en KHC gingen alledrie onderuit. Op zondag deed Dalfsen slechte zaken en pakte Hoonhorst drie punten in een kelderkraker. Dat en nog veel meer in dit overzicht, dat continu wordt aangevuld.