Makkie voor Oldemarkt tegen USV

USV had zich een beetje veilig kunnen spelen tegen Oldemarkt. Alleen was de ploeg was niet bij de les en verloor het op eigen veld met duidelijke cijfers.

Oldemarkt was na een kwartier spelen via Klaas Braad op 0-1 gekomen. Na rust zorgde Folkert Postma vanaf de strafschopstip voor 0-2 en bezorgde Mark Wolters USV de genadeklap. Hij profiteerde van een fout achterin: 0-3.

Jan Hamers, de teammanager van USV, vond het een slechte wedstrijd. ,,We geven de eerste twee doelpunten weg. Het was van beide kanten niet best. Maandag hebben we een herkansing, dit moeten we snel vergeten.”