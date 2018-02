Mariënberg overklast Kloosterhaar in doelpuntrijk duel

Na iets meer dan twintig minuten spelen kwam Mariënberg op gelijke hoogte door een rake kopbal van André Plaggenmarsch. De aanvaller van de uitploeg zette zijn team vijf minuten later op voorsprong met een volgende kopbal, die via de vuisten van Kloosterhaar-doelman Thomas Sieben in het net vloog. Weer vijf minuten later complementeerde Plaggenmarsch zijn hattrick door de 1-3 op het scorebord te zetten.



De spelers van Kloosterhaar wisten niet waar ze het zoeken moesten en twee minuten later viel ook de 1-4. Tom de Lange schoot van buiten het zestienmetergebied raak. In tien minuten zag de thuisploeg een 1-0 voorsprong veranderen in een 1-4 achterstand.