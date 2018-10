Matig SV Zwolle lijdt nederlaag tegen Epe

Aanleiding voor de enige goal van de wedstrijd was een zeldzame fout van keeper Björn van Tilborgh, die na een kleine 10 minuten in de tweede helft een voorzet uit zijn handen liet glippen. Sander Lokhorst profiteerde dankbaar en tikte de bal binnen.

Dat juist Van Tilborgh verantwoordelijk was voor de treffer was zuur voor hem, want in de eerste helft had hij zijn ploeg juist op de been gehouden met een aantal uitstekende reddingen. SV Zwolle stelde daar alleen een aantal mogelijkheden voor Harry Auke Venema tegenover.