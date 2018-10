MSC knokt zich naar zege

De start was, net als vorige week tijdens de 7-2 nederlaag in Huissen, prima. Al na dertig seconden stonden de Meppelers tegen Fortuna op voorsprong. Aanvaller Justin Benjamins was direct trefzeker. Via Benjamins werd het amper twee minuten later al 2-0. Hij mocht aanleggen voor een strafschop en tekende voor zijn volgende treffer. Nog voor rust maakte MSC er 3-0 van, via Noah Schuurman.

In Huissen stond MSC vorige week bij rust ook riant aan de leiding, maar toen waakte trainer Zandink al voor een jubelstemming. En terecht, want wat er toen in de tweede helft gebeurde, gebeurt maar zelden. Zeven tegentreffers moest MSC toen incasseren. Ook nu moet Zandink zijn ploeg hebben gewaarschuwd. En weer leek het na rust in te storten. Binnen twee minuten scoorden de bezoekers namelijk twee keer. Robin Hoogstra maakte de 3-1, terwijl Milan Klopper luttele momenten later al voor de aansluitingstreffer zorgde.

Daarna werd het spannend, want wist MSC stand te houden? Daar slaagden de mannen van Zandink deze keer wel in. Via Milan van der Weide werd het in de absolute slotfase 4-2. Punten in de tas, op naar volgende week.