MSC krijgt klop van de koploper

De ploeg van trainer Berry Zandink kon voor rust weinig potten breken. In een matige eerste helft kon alleen Mehran Ali Pour Asli, die Benjamins verving in de basiself, gevaar stichten. Door het matige spel van de thuisploeg konden de zwartwitten uit Meppel wel gemakkelijk standhouden. Na rust ging het ineens hard. Binnen een tijdsbestek van vijf minuten werd de hoop een punt of meer hard afgestraft door SJC.

De strijd kan in ieder geval wel weer worden aangegaan met een oude bekende in de gelederen. Zondag startte hij voor het eerst in de basis na een terugkeer van WHC: Camiel Fidom. Zijn beste jaren beleefde hij in het shirt van MSC, met drie seizoenen in de hoofdklasse met meer dan tien goals. Die aanvallende impuls kan de ploeg zeker gebruiken in de strijd voor een plek in de top vijf.