MSC onderuit bij koploper RKZVC

MSC hield lang stand tegen RKZVC, wat mede te danken was aan keeper Raimon Benjamins. De keeper die MSC na één seizoen achter zich laat, redde zijn ploeg meerdere malen bij een 2-2 ruststand. ,,Toen zij ook nog een strafschop keihard op de lat schoten, dacht ik wel even van we kunnen er ook nog met de winst vandoor gaan”, rekende MSC-trainer Berry Zandink zich rijk. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de koploper, maar dat hadden de Meppelers ook wel aan zichzelf te wijten. Vooral omdat in de eerste helft een arsenaal aan mogelijkheden werd gemist.