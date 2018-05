MSC sluit af met een gelijkspel

Video VENO trekt titel naar zich toe

17:26 Niemand twijfelde er ook maar aan. Voor de wedstrijd tegen Oranje Zwart, was het niet alleen rood van de rook, maar hadden supporters van VENO ook al kampioenshirtjes aan. Ze werden met verve gedragen, want VENO won met 0-2 en behaalde zo de titel in de vierde klasse.