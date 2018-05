MSC wil met goed gevoel eindigen

SDO uit Bussum en MSC stonden voor hun onderlinge strijden stevig in de middenmoot. De degradatielucht was geklaard, de mogelijke beloning om een periodetitel te bemachtigen, was er eentje met mitsen, maren en meer.

Beide teams maakten er dan ook bepaald geen vermakelijke wedstrijd van. Na de 0-1 die viel uit notabene een corner voor MSC, maakte Camiel Fidom vlak voor rust de 1-1. “Dat was een wat betere fase van ons. Ik hoopte dat we dat konden doorzetten, ook omdat SDO afgelopen donderdag de bekerfinale tegen Ajax had gespeeld. Het tegendeel was echter waar. In de tweede helft zijn we er eigenlijk niet aan te pas gekomen.”