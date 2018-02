MSC zet ook De Bataven te kijk

De overwinning was uiteindelijk verdiend, vond de trainer. “Het begin was slecht en kwamen we goed weg met een bal onderkant lat. Vervolgens hebben we wat aanpassingen gedaan en liep het wat beter.” Zandink had een gulle gouden hand van wisselen. Mehran Ali Pour Ashli werd in de rust ingebracht en scoorde tweemaal. Toen de thuisploeg via Rick Maatman na goed een uur de 1-2 binnenwerkte, wachtte MSC nog een heet half uur. Uiteindelijk was het Benjamins die in de absolute slotfase profiteerde van het meegaan van de doelman van De Bataven en slim en simpel kon scoren: 1-3.