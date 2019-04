Na dertien seizoenen eindigt het tijdperk-Mijnheer in Staphorst

Mijnheer debuteerde voor Staphorst in 2004, als 17-jarige puber. Jong, onbevangen. Los van een kort uitstapje naar Be Quick’28 in Zwolle - twee seizoenen slechts - was de captain niet weg te denken van sportpark Het Noorderslag. Mijnheer maakte memorabele wedstrijden mee, in de competitie en in bekerfinales. Maar nu, vijftien jaar later, is het mooi geweest.