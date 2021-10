Negenkoppig Giethoorn laat zege alsnog glippen

Na de spectaculaire 4-4 en de drie rode kaarten, staat trainer Auke Take van Giethoorn nog even uit te blazen. Wat wáren zijn manschappen dichtbij de zege.

Vijf minuten voor tijd leiden de roodhemden, met negen man op het veld, in 5A immers met 2-4. ,,Toch komt Scheerwolde langszij. Na hun benutte penalty in blessuretijd (de 4-4, GW), floot de scheids gelijk af”, zegt Take. Giethoorns jonge oefenmeester gaat de rust in met 2-2, met aan beide zijden al een mannetje minder. Kort na rust houdt zijn eigen ploeg er negen over. ,,Maar eigenlijk zijn we met negen tegen tien juist heel goed gaan voetballen. Het is zonde dat we het niet lang genoeg konden volhouden.”

In 4A gaat Wacker, na de 2-6 bij BEW in Vledder, samen met Havelte (dat met 1-2 wint bij Lemmer) aan kop. Ruinerwold nestelt zich in de middenmoot, na de knappe 0-5 zege bij De Blesse.

Ondanks een gebrek aan ritme en een goed gevulde blessureboeg, is FC Oldemarkt in 3D alleraardigst aan de competitie gestart. Na de 1-0 overwinning op Trinitas van enkele weken geleden, ziet trainer Theo Los zijn manschappen nu met 1-1 gelijkspelen tegen koploper HODO. ,,Ik denk dat we ons huiswerk van tevoren goed hebben gedaan. We probeerden het spel van HODO te ontregelen en dat is gelukt. We waren fel in de duels, daar hadden zij zichtbaar moeite mee.” Door een schot uit een afvallende bal, komt de ploeg van Los op achterstand. Wouter van der Vegt maakt uit een hoekschop de 1-1. Los: ,,In de tweede helft raken wij nog de lat. Er had meer ingezeten, maar eigenlijk verdiende geen van beide ploegen om te verliezen.”

Net als Auke Take van Giethoorn, incasseert ook trainer Marcel Post van VENO in 2K de gelijkmaker in blessuretijd. In en tegen Oerterp wordt het, zonder de routiniers Frank Post en Arnoud Post binnen de lijnen, 2-2. ,,Natuurlijk balen we van zo’n late gelijkmaker. Aan de andere kant heeft deze groep laten zien om ook zonder Frank en Arnoud een resultaat te kunnen halen. Daar zit misschien nog wel de grootste winst.”

VENO heeft in de eerste helft moeite met het stugge Oerterp. In het tweede bedrijf gaat het een stuk beter. ,,In de rust heb ik gezegd dat we meer de duels aan moesten gaan. Via de crosspass werden we daarna pas echt gevaarlijk.” VENO blijft bovenin meedoen, ook al tempert Post de verwachtingen. ,,Voor een club als VENO, is handhaving in deze klasse al een heel mooi resultaat.”

Zaterdag

Noord

1E

d’Olde Veste’54 - Pelikaan S. 3-1

2J

Gramsbergen – DESZ 2-2

Achilles 1894 - FC Meppel 2-0

3A

Oeverzwaluwen – Willemsoord 5-2

Oost



3C

Olympia’28 - Hatto Heim 2-5

SC Rouveen - Swift’64 2-2

3D

SVN’69 - Vitesse’63 1-3

Zondag

Noord



2K

Oerterp – VENO 2-2

3D

Trinitas – USV 1-1

Oranje Zwart – Sweel 2-3

Steenwijkerwold – Ruinen 0-2

FC Oldemarkt – HODO 1-1

4A

BEW – Wacker 2-6

FC Kraggenburg - Steenwijker Boys 2-2

Lemmer – Havelte 1-2

De Blesse – Ruinerwold 0-5

5A

Blankenham – Kuinre

Wapserveen – IJhorst 0-2

Scheerwolde – Giethoorn 4-4