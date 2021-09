Nieuwleusen verrast zichzelf, DVC haalt uit tegen Fit Boys

Nieuwleusen-trainer Jeroen Elzinga was een van die mensen die positief verrast was. ,,Klazienaveen heeft een hoop nieuwe spelers gehaald en de club heeft uitgesproken dat ze binnen vijf jaar naar de eerste klasse willen”, vertelt de oefenmeester. ,,We gingen niet met angst naar deze wedstrijd, maar een 1-4 overwinning is een positieve verassing.”

Nadat de ploeg uit Nieuwleusen een kwartier voor tijd een 1-0 voorsprong uit handen gaf, werd er toch nog een overwinning geboekt door in de laatste tien minuten van de wedstrijd drie keer het doel te vinden. ,,Wij waren de hele wedstrijd al oppermachtig. Toen wij die 1-1 tegen kregen, voelde dat ook echt als een dreun. Maar het team pakte het goed op en heeft het overwicht omgezet in een knappe overwinning.”

Fraaie zege DVC



De nieuwe fusieclub DVC Dedemsvaart heeft in de eerste competitiewedstrijd flink uitgehaald tegen Fit Boys. De Dedemsvaartse voetbalclub, ontstaan na een fusie van SCD’83 en SV Dedemsvaart, was met 5-0 te sterk voor de club uit Beilen. ,,Niks ten nadele van Fit Boys, maar ik denk dat wij aan onze stand verplicht waren om deze wedstrijd te winnen”, stelt de trainer van DVC, Pim Donker. ,,Maar om het op zo’n manier te doen, waar het fanatisme en plezier vanaf spatte, is geweldig om te zien.”

Melvin Hulleman was met drie treffers de grote man aan de kant van DVC. Martijn Ballast en Dimitri Tempelman zorgden voor de andere twee treffers. ,,We hebben een goede voorbereiding en nu dus een prima start van de competitie gehad”, stelt de trainer. ,,Een periodetitel is het streven, maar we zien wel wat er nog meer mogelijk is.”

Kloosterhaar treurt

VV Kloosterhaar maakte direct kennis met titelkandidaat Hellendoorn. De ploeg van trainer Paul Ottenhof kreeg een flinke dreun te verwerken: een 8-0 nederlaag. ,,Wij weten dat Hellendoorn een team is dat mee gaat doen om de titel, maar deze grote nederlaag was iets wat zelfs ik niet had verwacht”, verklaart de oefenmeester. ,,Wij stonden met rust nog ‘maar’ met 3-0 achter. Uiteindelijk maken we het onszelf te moeilijk en profiteert Hellendoorn uitstekend van het feit dat wij een pechdag hebben.” Carlos Lopes Macedo was de grootste plaaggeest voor Kloosterhaar, hij zette maar liefst vier doelpunten op zijn naam.

De doelstelling van Kloosterhaar blijft na deze grote nederlaag nog steeds hetzelfde. ,,We staan nu onderaan met een doelsaldo van -8, maar we hebben maar drie verliespunten. Volgende week gaan we er weer met een gezonde mindset tegenaan”, vertelt Ottenhof. ,,Over een half jaar ontvangen we Hellendoorn bij ons op het sportpark, we hopen het ze dan toch iets lastiger te maken.”