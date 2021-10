Nieuwleusen wint topper, eerste zege voor Ommen en Avereest

OverzichtHet was een mooie middag voor Nieuwleusen, want de topper tegen ZVVV werd overtuigend gewonnen. In eigen huis wonnen de mannen van Jeroen Elzinga met 3-0.

Volgens Elzinga was het grote verschil wel iets geflatteerd. ,,We waren aardig effectief. Uiteindelijk wel een meer dan terechte overwinning, maar 3-0 was misschien iets teveel van het goede.” Met twaalf uit vier en een doelsaldo van +11 is Nieuwleusen vooralsnog heer en meester.

Ommen en Avereest boekten beide de eerste zege van het seizoen. De Ommenaren waren door een benutte penalty van Rik-Jan de Groot met 1-0 te sterk voor CSVC. Avereest won met ruime cijfers van hekkensluiter Fit Boys, 0-3. Sven Joosse was met twee doelpunten de gevierde man voor het elftal van Stef Lamberink.

In de 2e klasse J speelde Gramsbergen een spannende wedstrijd tegen DESZ. Net als in het afgelopen seizoen eindigde het duel in 2-2. Roy Seinen leek weer eens het goudhaantje te worden met zijn 119e competitiedoelpunt, maar Tom Kisjes stak daar een stokje voor met een doelpunt diep in de tweede helft. Gramsbergen blijft daarmee steken in de subtop.

ASC’62 speelde een spectaculaire wedstrijd bij IJVV, maar ging toch de bietenbrug op. Ondanks twee keer een voorsprong ging het in de slotfase mis: 5-3.

Derbyzege Bergentheim

In de 3e klasse D speelde Bergentheim de derby tegen Bruchterveld. Voor Bergentheim-trainer Arjan Keuken een terugkeer bij de club waar hij enkele jaren actief was. Voor Keuken was het een heugelijke terugkeer, want hij won met 2-4. ,,Voor het publiek was het een aantrekkelijke pot voetbal, waarin we in de tweede helft het verschil konden maken. Het was leuk om weer veel oude bekenden tegen te komen en dan is het lekker als je ook nog drie punten pakt.”

Voor Kloosterhaar en Hardenberg’85 was het een minder geslaagde middag. Kloosterhaar kon het in eigen huis niet bolwerken tegen Wilhelminaschool, 1-3. Hardenberg’85 kreeg een pandoering van kampioenskandidaat De Zweef te verwerken. De ploeg uit Nijverdal was met 0-6 te sterk.

Op zondag verloor SV Dalfsen met 1-0 van Rohda Raalte. Volgens trainer Jacob Grooten terecht. ,,Rohda is wat mij betreft een van de kampioenskandidaten. Ze hadden de hele wedstrijd de bovenhand en hebben terecht gewonnen.” Grooten gaf deze week aan dat hij na zes succesvolle seizoen gaat vertrekken. ,,Een bewuste keuze. Dalfsen is mijn club, heb hier al mooie successen beleefd, maar ik ben ook benieuwd waar mijn plafond ligt als trainer.”

In de 2e klasse K won EMMS in eigen huis met 3-1 van Emmeloord. Daarmee blijft EMMS ongeslagen, met vijf punten uit drie wedstrijden.

Uitslagen Vechtdal:

Oost, 2H: IJVV – ASC’62 5-3.

3D: Bruchterveld – Bergentheim 2-4, Hardenberg’85 – De Zweef 0-6 en Kloosterhaar – Wilhelminaschool 1-3.

4F: Bornerbroek – Lemele 5-1.

Noord, 2J: SV Gramsbergen – DESZ 2-2.

3D: DVC Dedemsvaart – SC Lutten 1-1, FC Ommen - CSVC 1-1, Fit Boys – Avereest 0-3 en SV Nieuwleusen – ZZVV 3-0.

4D: Tiendeveen – DKB 2-4

Oost, 1E: Rohda Raalte – SV Dalfsen 1-0.

2J: Lemelerveld – Achilles’12 0-2.

4G: Hoonhorst - Broekland 2-0.

Noord, 2K: EMMS - Emmeloord 3-1.

3D: Trinitas - USV 1-1.

4D: Balkbrug – Sleen 0-2.