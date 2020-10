Nunspeet-trainer Brem geniet vooral van de tegenstander

Brem geeft aan dat Nunspeet absoluut niet voor de schoonheidsprijs is gegaan. De boel wordt achterin vakkundig dichtgetimmerd. Over de manier waarop de doelpunten toch vallen, is de oefenmeester niet tevreden. In de vierentwintigste minuut zorgt een verre ingooi van SVI voor veel gevaar. ,,In een kluwen van spelers gaat de bal vervolgens heel langzaam de verre hoek in. In de tweede helft valt een bal binnen uit een corner.” In de omschakeling dwingt Nunspeet wel kansen af. ,,Als je dan één of twee doelpunten maakt, kan het een andere pot worden. Alleen SVI heeft echt klasbakken, hoor. Ik genoot van ze.” Nunspeet staat negende in de eerste klasse D.

In 2G verliest VSCO’61 met 1-2 van directe concurrent OVC ’85. De ploeg uit Oosterwolde bungelt onderaan en had met een driepunter goede zaken gedaan in de strijd tegen degradatie. Trainer Stephan Nuesink schiet niet in de stress. Wel mist hij vooral de eerste helft strijd en passie bij zijn ploeg. ,,Dat deden we de vorige wedstrijden goed. Nu niet en dan is het lastig om in de wedstrijd te komen. Net voor rust komen we achter en vlak na de theepauze schieten ze 2-0 binnen. Dan moeten we in de achtervolging.”

Ook voor Vierhouten’82 uit 4C is het een zaterdag om zo snel mogelijk te vergeten. Het team van trainer Jan den Herder mist vijf basiskrachten door werk en coronabesmettingen. Het gaat tegen Fortissimo met 8-1 onderuit. De oefenmeester heeft maar één fitte basisspeler op de bank. ,,Voor rust gaat het wel, staat het 2-1. Na rust lopen ze snel uit naar 5-1. Daarna ontbreekt het aan geloof en conditie. Het had vandaag ook 10-1 kunnen worden.” Vierhouten heeft de eerste drie duels verloren.

Op zondag is er commotie bij het duel tussen Wissel en Sallandia, dat vlak voor wordt afgebroken. Arbiter Jansen heeft voor het duel al last van een blessure, begint toch, maar haakt onderweg bij een 1-0 stand toch af.

Voorzitter Ad Kooyman van Wissel legt uit wat er is gebeurd. ,,De scheidrechter ging voor de wedstrijd al door zijn enkel. We hebben hem vervolgens laten intapen door de verzorger. Toch ging hij weer door zijn enkel en besloot voor rust te stoppen.” Kooyman heeft vroeger zelf gefloten en wilde de tweede helft de fluit oppakken. ,,Maar ik kreeg de mensen van de KNVB niet aan de lijn. De scheids zei zelf dat ik dan een licentie moest hebben. Die is alleen al een paar jaar verlopen.”

Hulshorst haalt in Oene de eerste punten: 2-3 Hulshorst pakt door een laat doelpunt van Krijn Eckhardt de volle buiten in Oene: 2-3. Voor Hulshorst zijn het de eerste punten uit vier wedstrijden. Oefenmeester William van den Hul is er na afloop verbazingwekkend koeltjes onder. ,,Deze zaterdag zaten we een keer aan de goede kant.”

Oene doet het dit seizoen goed. De eerste uitglijder na drie zeges komt dan ook als een verrassing. Maar zelf ziet Van den Hul het niet als een stunt. ,,Je stunt als je wint van een titelkandidaat. In deze klasse liggen de ploegen trouwens niet heel erg uit elkaar.” Oene komt eerst op voorsprong en maakt na een rode kaart voor Andy Kers - twee keer geel - een achterstand goed. ,,Maar wij tonen veerkracht. De ploeg heeft de rug goed gerecht. Er zit zelfs nog veel meer in, denk ik”, zegt Van den Hul.

Veerkracht toont Hulshorst zeker, want in de laatste minuut trekt het de overwinning over de streep, via Eckhardt. Nu dus drie doelpunten bijschrijven, maar in de drie eerdere wedstrijden scoort de ploeg niet. Van den Hul schrikt niet zo snel. ,,Het elftal heeft het moeilijk gehad. Alleen heb ik nooit getwijfeld over de aanvallende kwaliteiten van mijn spelersgroep.”

Zaterdag

Oost, 1D: Nunspeet – SVI 0-3.

2G: VSCO’61 – OVC’85 1-2, AVW’66 – Owios 3-2.

3C: Oene – Hulshorst 2-3, Hatto Heim – Vios Vaassen 1-1, Zwolsche Boys – Elspeet 2-5, DSV’61 – Hattem 0-0.

4C: Fortissimo – Vierhouten’82 8-1.

4D: Wijthmen - EZC’84 afgelast, ’t Harde – VSW 3-0, SEH – Wilsum 2-4, WZC – Zalk 1-1, Reaal Dronten - Noord Veluwe Boys 3-1, VEVO – CSV’28 1-1.

Noord, 1E: WHC - PKC'83 afgelast.

Zondag

Oost, 3B: KCVO – Albatross 4-1, Overwetering – Vaassen: 8-0.

4F: Beekbergen – Emst 1-2.

5E: Wissel - Sallandia gestaakt.



Noord, 2K: Epe – VENO 2-0, GAVC – Heerde 1-2.